Mia Medved za konec SP v Plovdivu 12., Rok Šmit 17. na 500 m

Plovdiv, 29. julija - S polfinalnimi in finalnimi preizkušnjami na 500-metrski razdalji se je v bolgarskem Plovdivu zaključilo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan prvenstva sta v finalih B na 500 metrov veslala Mia Medved, ki je bila 12., in Rok Šmit, ki je zasedel 17. mesto.