Izola, 29. julija - Izolan in ljubiteljski ultratekač Mitja Volčanšek je v soboto sklenil svoj podvig, da bi iz Izole v 48 urah peš dosegel Triglav. To mu je uspelo v manj kot 32 urah in je najvišji slovenski vršac osvojil v soboto ob 13.43, je danes povedal za STA.