Do leta 2020 Ljubljančanom na voljo še eno kopališče

Ljubljana, 29. julija - Mestna občina Ljubljana je po novem lastnica že več let zapuščenega kopališča Vevče. Pogodbo od odkupu 9900 kvadratnih metrov velikega zemljišča od družbe Salomon sta danes podpisala ljubljanski župan Zoran Janković in direktor omenjenega podjetja Gregor Repič. Župan pričakuje, da bodo na tem mestu do leta 2020 zgradili nov bazen.