Ljubljanski policisti dvakrat s stingerjem nad pobegle voznike

Ljubljana, 29. julija - Policisti so na območju ljubljanske policijske uprave v soboto zvečer in ponoči dvakrat uspešno uporabili prisilno sredstvo stinger. Pri Vrhniki so ustavili alkoholiziranega voznika osebnega avtomobila znamke BMW, nato pa pri Kočevju še voznika peugeota z ukradenimi registrskimi tablicami. Oba sta bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja.