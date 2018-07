Pizarro znova za Werder

Bremen, 29. julija - Perujski nogometaš Claudio Pizarro bo znova oblekel dres Werderja. Prvoligaška nemška zasedba iz Bremna je v izjavi za javnost zapisala, da je z 39-letnim napadalcem sklenila enoletno pogodbo. Južnoameričan bo četrtič oblekel dres te ekipe, pred tem je zanjo igral med letoma 1999 in 2001, 2008 in 2012 ter 2015 in 2017.