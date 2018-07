Pred obalo Španije rešili več kot 1200 migrantov

Madrid, 29. julija - Pred obalo Španije so v dveh dnevih iz morja rešili več kot 1200 migrantov, ki so skušali državo doseči na več deset čolnih. Samo v petek so v Alboranskem morju in Gibraltarski ožini prestregli 888 migrantov, navaja sporočilo španskih oblasti nemška tiskovna agencija dpa.