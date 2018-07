Ameriški finale v Atlanti

Atlanta, 29. julija - Američana John Isner in Ryan Harrison sta finalista letošnjega teniškega turnirja ATP v Atlanti z nagradnim skladom 668.460 dolarjev. Prvopostavljeni Isner je v polfinalu premagal Avstralca Matthewa Ebdena s 6:4, 6:7 (6) in 6:1, medtem ko je bil osmopostavljeni Harrison boljši od Britanca Camerona Norrieja z 2:6, 6:3 in 6:2.