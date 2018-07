Italijansko-španski teniški finale v Gstaadu

Gstaad, 28. julija - Italijan Matteo Berrettini in Španec Roberto Bautista sta finalista letošnjega teniškega turnirja v švicarskem Gstaadu z nagradnim skladom, vrednim nekaj več kot pol milijona evrov. Berrettini je v polfinalu nadigral Estonca Jurgna Zoppa s 6:4 in 7:6 (6), drugi nosilec Bautista pa Srba Lasla Djereja s 6:7 (5), 6:4 in 6:4.