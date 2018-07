V finalu teniškega turnirja v Hamburgu Argentinec in Gruzijec

Hamburg, 28. julija - Argentinec Leonardo Mayer in Gruzijec Nikoloz Basilašvili sta finalista letošnjega teniškega turnirja v Hamburgu. Argentinec je s 6:7 (6), 6:5 in 7:6 (7) nadigral Slovaka Jožefa Kovalika, Basilašvili pa je v polfinalu premagal Čilenca Nicolasa Jarryja s 7:5, 0:6 in 6:1.