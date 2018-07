Mia Medved in Rok Šmit veslala v finalu B na 200 metrov

Plovdiv, 28. julija - Predzadnji dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Plovdivu je kajakaš Rok Šmit priveslal do 16. mesta na 200 metrov, Mia Medved je bila 18., Miha Fartek pa 22. na isti razdalji. Iz popoldanskih kvalifikacij na 500 metrov sta se v nedeljski polfinale uvrstila Mia Medved in Rok Šmit.