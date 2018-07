Varnostni incident ohromil münchensko letališče

München, 28. julija - Na münchenskem letališču so danes izpraznili terminal 2, potem ko je se neka ženska brez pregleda izmuznila mimo varnostnikov. Terminal, ki ga uporabljajo predvsem nemška družba Lufthansa in njene partnerke, tudi slovenska Adria Airways, je bil ohromljen. Najmanj 200 letov so odpovedali. Promet je znova stekel po nekaj urah.