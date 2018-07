Tudi na hrvaških cestah gneča in zastoji

Zagreb, 28. julija - Na Hrvaškem je danes na vrhuncu poletne turistične sezone močno povečan promet, na najbolj obremenjenih cestah proti morju in z morja proti notranjosti države pa so pogosti zastoji. O gostem prometu in občasnih zastojih poročajo tudi vzdolž jadranske magistrale, zagrebške obvoznice, v trajektnih pristaniščih in na nekaterih mejnih prehodih.