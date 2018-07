Za zmago v Nanchangu se bosta udarili domači teniški igralki

Peking, 28. julija - V finalu teniškega turnirja WTA v Nanchangu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev se bosta pomerili Kitajki Wang Quiang in Saisai Zheng. Slednja je v polfinalu s 6:3, 1:6 in 6:2 nadigrala rojakinjo Lin Zhu, Quiangova pa je Poljakinjo Magdo Linette premagala s 7:5 in 6:2.