Japonska se pripravlja na silovit tajfun

Tokio, 28. julija - Japonska se po nedavnih uničujočih poplavah in vročinskem valu pripravlja na silovit tajfun Jongdari, ki bo državo po napovedih vremenoslovcev dosegel v noči na nedeljo ali v nedeljo zjutraj po krajevnem času. Oblasti so zaradi tajfuna z vetrom do 180 kilometrov na uro svetovale evakuacijo nekaterih območij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.