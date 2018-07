Dijaki Škofijske gimnazije Vipava v Bosno na pomoč družini brez mame

Banjaluka, 29. julija - V Bosni bo od danes do sobote v vasi Priječani potekal že 18. delovni tabor Streha nad glavo. Mojstri in dijaki Škofijske gimnazije Vipava bodo ob pomoči predstavnikov Škofijske karitas Banja Luka pomagali dograditi hišo socialno ogroženi družini, v kateri je oče ostal sam s petimi majhnimi otroki, so sporočili s Škofijske karitas Koper.