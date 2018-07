Več deset tisoč Rusov proti načrtovani pokojninski reformi

Moskva, 28. julija - Na deset tisoče ljudi se je danes zbralo na protestnih zborovanjih po vsej Rusiji proti sporni pokojninski reformi, ki so jih organizirali komunisti. V Moskvi se je po navedbah organizatorjev zbralo do 100.000 ljudi, ki so izražali nasprotovanje vladnim načrtom o zvišanju upokojitvene starosti, medtem ko opazovalci navajajo manjše številke.