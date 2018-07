Na ekumenskem pogovoru na Bledu o mirovnem poslanstvu krščanskih cerkva

Bled, 28. julija - Na Bledu so se pred današnjo tradicionalno slovesnostjo pri Ruski kapelici pod Vršičem v petek sešli predstavniki katoliške, ruske in srbske pravoslavne cerkve ter evangeličanske cerkve v Sloveniji. Na ekumenskem pogovoru so podpisali izjavo Mirovno poslanstvo krščanskih Cerkva, so sporočili iz društva Slovenija Rusija.