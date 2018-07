Ljudje širom sveta občudovali popoln Lunin mrk

Pariz, 28. julija - Ljudje v Evropi in širom sveta so lahko v petek opazovali popoln Lunin mrk, najdaljši v tem stoletju. Mrk je bil najlepše viden na južni polobli. Ponekod je pogled na ta redek nebesni pojav sicer skazilo slabo vreme. Mrk je sovpadel s posebnim položajem Marsa, ki je bil posebej blizu Zemlje in zato videti sorazmerno velik.