Požari v Kaliforniji zahtevali življenje dveh gasilcev

Los Angeles, 28. julija - Kalifornijske oblasti so v petek sporočila, da je v boju s požari v naravi na severu te ameriške zvezne države v četrtek zvečer umrl še drugi gasilec. Požari so do petka uničili 18.000 hektarjev površin in 65 objektov, z njimi pa se bori 1750 gasilcev. Poleg dveh gasilcev je v četrtek v Redding Cityju umrl tudi voznik buldožerja.