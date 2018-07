Osrednji borzni indeksi Wall Streeta s tedensko rastjo

New York, 28. julija - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v minulem tednu, ki so ga zaznamovali carinski spori in potem tudi njihova umiritev, napredovali. Konec tedna je vlagatelje pomirila novica ministrstva za trgovino, da je bila gospodarska rast ZDA v drugem četrtletju letošnjega leta 4,1-odstotna.