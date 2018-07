Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 28. julija - Med Dobruško vasjo in Smednikom, pri kraju Grmovlje, je danes ob 0.56 voznik kombiniranega vozila trčil v osebi, ki sta stali na cesti ob okvarjenem avtomobilu. Ena od oseb je umrla, druga pa je hudo poškodovana. Reševalci so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.