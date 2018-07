Newyorške borze teden zaključile z izgubami

New York, 27. julija - Newyorške borze so teden zaključile v rdečih številkah. Vlagatelji so danes spremljali predvsem podatke o gospodarski rasti v ZDA v drugem četrtletju ter poslovne rezultate nekaterih družb, ki so bili pod pričakovanji. Vrednost Twitterjevevih delnic je padla za 20 odstotkov, vrednost Intelovih pa za devet odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije.