Primorske novice: Malo všečkov, a veliko hvaležnosti (28. 7.)

Koper, 27. julija - Z vrednotami v današnji družbi ni vse tako, kot bi moralo biti. Malčke pošiljamo v institucionalizirano varstvo še preden shodijo, ker je to menda dobro za njihovo socializacijo, kakršne none niso sposobne ponuditi. Še nedolgo tega je bilo samoumevno, da none, ki so v penziji, še varujejo vnuke, v Primorskih novicah piše Helena Race.