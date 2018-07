V Ljubljani bodo odprli prenovljeno Zaloško cesto

Ljubljana, 29. julija - V Ljubljani bodo danes odprli prenovljen del Zaloške ceste. V okviru prenove so križišče Zaloške ceste, Kašeljske ceste, Milčetove poti in Ceste 30. avgusta v želji po izboljšanju prometne varnosti preuredili v krožišče. Prav tako so uredili kolesarske steze in pločnika.