Upokojencem poleg pokojnine še letni dodatek

Ljubljana, 31. julija - Upokojenci bodo danes skupaj z julijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, ki zanje pomeni podobno kot regres za aktivno prebivalstvo. Višina dodatka bo odvisna od pokojnine in bo v razponu od 100 do 410 evrov. Dobili ga bodo vsi ne glede na višino pokojnine. Letni dodatek za invalide pa bo znašal od 100 do 210 evrov.