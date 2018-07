Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 27. julija - Indeksi na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Vlagatelje so razveselili podatki o visoki gospodarski rasti ZDA v drugem četrtletju, indekse pa po drugi strani navzdol potiskajo poslovni rezultati nekaterih družb, ki so slabši od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.