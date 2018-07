Japonski se približuje tajfun Jongdari

Tokio, 27. julija - Mati narava Japonski še ne bo prizanesla. Potem ko so državo ta mesec že prizadele katastrofalne poplave in hud vročinski val, naj bi jo v soboto zvečer dosegel še tajfun Jongdari, napovedujejo meteorologi, ki so opozorili pred močnim deževjem in vetrom. Oblasti so prebivalce že pozvale k pravočasni evakuaciji.