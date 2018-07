Exxon Mobil kljub rasti dobička razočaral analitike

New York, 27. julija - Ameriška naftna družba Exxon Mobil je v drugem četrtletju ustvarila štiri milijarde dolarjev (3,4 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. To pomeni 92 centov na delnico, kar pa je precej pod pričakovanji analitikov, ki so napovedovali 1,27 dolarja na delnico.