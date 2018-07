Za inovacije in ekološko akvakulturo več kot pol milijona evrov

Ljubljana, 27. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis s področja akvakulture. Za ukrepa inovacije v akvakulturi in prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura je na voljo 533.000 evrov. Razpis bo odprt od 20. avgusta do porabe sredstev oz. do objave o zaprtju razpisa.