V poostrenem nadzoru iz prometa izločili skoraj polovico kontroliranih tovornih vozil

Maribor, 27. julija - V okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov so v četrtek na območju Policijske uprave Maribor preverili 37 tovornih vozil. Kar pri dvajsetih so ugotovili kršitve predpisov, največkrat je šlo za preobremenitev vozila. Zaradi nevarnosti so jih 18 izločili iz prometa.