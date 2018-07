Letalska povezava med Ljubljano in Berlinom bo zaživela prihodnji teden

Brnik, 27. julija - Nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet bo v četrtek vzpostavil pred meseci napovedano letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvo letalo iz nemške prestolnico na brniškem letališču pričakujejo zgodaj popoldne, britanski prevoznik pa bo mesti povezoval trikrat na teden, in sicer ob torkih, četrtkih in sobotah.