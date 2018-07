Odobreno sofinanciranje čezmejnih projektov upravljanja voda

Ljubljana, 27. julija - Odbor za spremljanje programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je odobril sofinanciranje projektov upravljanja poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in ostalih čezmejnih porečjih in ohranjanja stanja ogroženih vrst ob rekah iz evropskih sredstev. Projekta sta namenjena krepitvi učinkovitega upravljanja voda na čezmejnih porečjih.