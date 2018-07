Začetek gradnje cestnega odseka med Britofom in Hotemažami po zadnjih napovedih prihodnje leto

Ljubljana/Šenčur, 29. julija - Gradnja odseka med Britofom in Hotemažami na cestni povezavi med Kranjem in Jezerskim, s katerim bi regionalna cesta obšla naselja in ki predstavlja eno najstarejših neizvedenih načrtovanih cestnih novogradenj v državi, bi se po zadnjih ocenah lahko začela prihodnje leto in se končala konec 2020.