Celjski "brezdomci" se že potijo

Celje, 27. julija - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v minuli sezoni zadržali primat na domači sceni ter osvojili državno in pokalno lovoriko, sredi tega tedna pa so začeli priprave na sezono 2018/19. Pod vodstvom trenerja Branka Tamšeta se je na uvodnem treningu zbralo 13 igralcev, med njimi trije novinci.