Na Dunaju jeseni razstava Monetovih del

Dunaj, 29. julija - V dunajskem muzeju Albertina bodo jeseni odprli razstavo francoskega slikarja Clauda Moneta. Združila bo 100 njegovih del in celovito predstavila njegovo ustvarjanje, od predimpresionističnih del pa do zadnjih slik, ki jih je umetnik ustvaril na svojem vrtu v Givernyju. Razstava bo na ogled od 21. septembra do 6. januarja 2019.