BASF potrdil letošnje načrte, a opozarja na trgovinske napetosti

Ludwigshafen, 27. julija - Nemški kemični koncern BASF je v drugem četrtletju vknjižil 1,48 milijarde evrov čistega dobička, kar je en odstotek manj kot v enakem obdobju lani in manj od pričakovanj analitikov. V družbi so kljub temu potrdili poslovna pričakovanja za celotno leto, a opozorili, da lahko trgovinske napetosti precej zamajejo njihovo in širše poslovanje.