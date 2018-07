Počivalšek podpisal dogovora za razvoj posavske in osrednjeslovenske regije

Ljubljana, 27. julija - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek je s predstavniki posavske in osrednjeslovenske razvojne regije danes podpisal dodatna dogovora za razvoj regij. V posavski regiji bo z evropskimi sredstvi in iz državnega proračuna sofinanciranih 12 projektov, v osrednjeslovenski pa 17 projektov.