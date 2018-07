Tudi v Slovenijo prihaja prvi vročinski val

Ljubljana, 27. julija - Po napovedi vremenoslovcev kaže, da bo prvi vročinski val v tem poletju dosegel tudi naše kraje. Vročina bo večinoma zmerna. V večjem delu Slovenije se bo najvišja temperatura povzpela na 30 do 34 stopinj Celzija, so zapisali na Facebook profilu Agencije RS za okolje (Arso). Najbolj vroče bo od nedelje pa do sredine prihodnjega tedna.