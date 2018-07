Ljubljanska borza: SBI TOP navzdol

Ljubljana, 27. julija - Na Ljubljanski borzi vlada umirjeno vzdušje, indeks SBI TOP pa je pod izhodiščem. Vlagatelji so doslej največ zanimanja pokazali za delnice Zavarovalnice Triglav, katerih tečaj stoji na izhodiščni vrednosti. Največ so doslej pridobile delnice Intereurope, najbolj pocenile pa so se delnice Luke Koper.