V berlinski Slikarski galeriji jeseni študijska razstava del Bellinijev

Berlin, 29. julija - V Slikarski galeriji za jesen napovedujejo razstavo Bellini plus - raziskave in restavriranje. Združila bo doslej redko razstavljene slike očeta in sina Jacopa in Giovannija Bellinija, slike iz njune delavnice ter dela naslednikov. Zaklade, ki so deloma že od druge svetovne vojne v depojih, bodo predstavili z izsledki raziskav.