V Novem mestu prenova šmihelske prometnice na novem odseku

Novo mesto, 30. julija - V Novem mestu bodo prenovo glavne šmihelske prometnice danes nadaljevali na odseku med križiščema z ulico Ob Težki vodi in Šukljetovo ulico. Na tem delu bo predvidoma do septembra veljala popolna zapora motornega prometa. Že prenovljeni del šmihelskega cestišča med križiščema s Smrečnikovo in ulico Ob Težki vodi so v petek sprostili za promet.