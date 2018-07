Razgledni stolp v Žalcu bo, a zaenkrat brez tobogana

Žalec, 28. julija - V Žalcu so vse bližje ureditvi najvišje razgledne točke v Savinjski dolini. Že pred časom je padla ideja, da bi Hmezadovo stavbo, v kateri so nekdaj predelovali hmelj, preuredili v razgledni stolp. Kot je povedal žalski župan Janko Kos, bodo na vrhu stavbe uredili razgledno ploščad s pogledom na hmeljišča in Savinjsko dolino.