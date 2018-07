V Ljubljani vsi najboljši slovenski odbojkarji na mivki

Ljubljana, 27. julija - Na bližnjem turnirju svetovne serije v odbojki na mivki, ki bo v Ljubljani potekal med 3. in 5. avgustom, bodo nastopile vse najboljše slovenske dvojice, vključno z aktualnimi državnimi prvaki Tjašo Jančar in Tjašo Kotnik ter Danijelom Pokeršnikom in Tadejem Boženkom, so danes sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije.