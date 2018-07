Jane Fonda bi posnela nadaljevanje komedije Od devetih do petih

Los Angeles, 28. julija - Igralka Jane Fonda ima resne načrte, da s kolegicama Lily Tomlin in Dolly Parton posname nadaljevanje komedije o seksizmu na delovnem mestu Od devetih do petih, ki so jo skupaj posnele pred skoraj 40 leti. Jane Fonda se že dogovarja s scenaristi, bila naj bi tudi izvršna producentka filma, poroča Hollywood Reporter.