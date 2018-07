V italijanskih državnih muzejih letos računajo na rekorden obisk

Rim, 28. julija - V italijanskih državnih muzejih letos računajo na nov rekord. V prvih petih mesecih so namreč našteli kar 21,4 milijona obiskovalcev, kar je 7,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Vstopnine pa so državi prinesle kar 87,7 milijona evrov, kar je pomeni povečanje za 23,4 odstotka, so sporočili z italijanskega ministrstva za kulturo.