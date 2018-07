Znani dobitniki nagrad za umetnost Kennedyjevega centra

Washington, 27. julija - Letošnji dobitniki ameriških nagrad za umetnost Kennedyjevega centra so pevki Cher in Reba McEntire, skladatelj Philip Glass, jazzovski saksofonist Wayne Shorter in zasedba muzikala Hamilton, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podelitev 41. nagrad bo v začetku decembra.