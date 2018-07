Gasilec požigalec s Ptujskega polja obsojen na 22 mesecev zapora

Ptuj, 27. julija - Okrožno sodišče na Ptuju je 27-letnega Davida Mislovića zaradi požiga in poskusa požiga na Ptujskem polju obsodilo na 22 mesecev zapora, danes poročajo časniki. Sin poveljnika PGD Borovci in tudi sam gasilec je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, se pokesal za obe dejanji in obljubil, da česa takšnega ne bo nikoli več ponovil.