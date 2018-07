Imran Kan - od političnega nepomembneža vse do vrha

Islamabad, 27. julija - Prevzeti premierski položaj so dolgoletne sanje Imrana Kana. Da je potrpežljiv in vzdržljiv je danes 65-letni Kan dokazal že, ko je bil vodja pakistanske reprezentance kriketa. Ko je ta leta 1992 osvojila naslov svetovnega prvaka, je bil star 40 let. Štiri leta kasneje je ustanovil Gibanje za pravičnost (Tehrik-e-Insaf/PTI) in se podal v politiko.