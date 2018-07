Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 27. julija - V četrtek ob 8. uri se je na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 65-letni voznik osebnega vozila iz Kranja, tri osebe so se poškodovale, so sporočili iz policije. Prometni nesreči sta se zgodili zaradi neprilagojene hitrosti.