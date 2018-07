Severna Koreja vrnila ZDA ostanke trupel ameriških vojakov iz korejske vojne

Washington, 27. julija - Severna Koreja je ZDA vrnila posmrtne ostanke 55 ameriških vojakov, ki so padli v bojih med korejsko vojno med letoma 1950 in 1953. O vrnitvi posmrtnih ostankov sta se na vrhu v Singapurju 12. junija dogovorila predsednik ZDA Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong-un.